Sin importar las largas filas, rezagados buscan vacunarse contra Covid-19 en Edomex

Toluca, Méx.- Asistir a la vacunación contra Covid -19 en espacios públicos, facultades, clínicas y explanadas se ha convertido en una premisa para personas de 18 años y de 30 a 40 que buscan la segunda o tercera dosis, entre las largas filas se observan algunos adultos mayores que van por una cuarta dosis, aunque en el Estado de México no hay todavía instrucción para aplicar el segundo refuerzo, aclaró personal del IMSS.

"No pude asistir a vacunarme antes porque la fila de espera era muy larga y la verdad, no tenía tiempo para esperar tanto. Además, así se contagió mi esposo y preferí no arriesgarme", dijo Maricela, una de las asistentes a Los Portales.

En la fila se formaron varios adultos de 30 años, que dijeron no haber podido vacunarse antes porque en el trabajo no les dieron permiso para faltar, otros más dijeron que desconfiaban de la vacuna.

En el Estado de México la meta es aplicar 1 millón de dosis de AstraZeneca, para primera, segunda, tercera dosis a personas de 18 años en adelante en al menos 611 módulos, en parques, jardines, clínicas del IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, además del Isem, así como escuelas e industrias.

Está jornada concluirá el 30 de abril y se prevé para sedes como centros de salud comunitarios, centros de atención primaria, hospitales generales, municipales y Materno - infantiles, participarán las 48 unidades de ISSEMyM, 71 del IMSS, 22 DIF municipales, 17 unidades del ISSSTE, además la SEDENA vacunará en Terminales de Autobuses.

Asimismo habrá jornadas en kioscos, mercados, parques, escuelas, empresas, aeropuerto, iglesias, deportivos y en toda la entidad habrá sedes.

Entre los asistentes a Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y en la clínica multidisciplinaria de la UAEMex dicen que buscan un refuerzo extra, aquellos que ya tienen tres dosis, mientras que algunos universitarios dicen que se les pasó la fecha de la segunda o tercera dosis y que quieren prevenir.

"Además, se dice que hay un periodo de inmunidad cuando te aplicas la vacuna, por eso también hay que estar preparados. Si ya fueron detectadas nuevas cepas, es probable que nos ayude a salir adelante y el contagio sea mínimo", dijo Claudia, de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

Mientras que en la exConcha Acústica, dentro de Los Portales, en el centro de Toluca, desde el martes se ha instalado un módulo en el que siempre hay personas esperando recibir la inyección.



apr/acmr