En la mayoría de 3.7 kilómetros de la Ciclovía de División del Norte no hay confinadores y bolardos, los cuales sirven para separar de manera física, la circulación de ciclistas con vehículos situación que critican usuarios y activistas, quienes piden a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) la reinstalación de dicha infraestructura.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que, de Avenida División del Norte en su cruce con Municipio Libre, a la intersección con Viaducto Miguel Alemán e Insurgentes Sur, es invadida por automóviles dado que no hay una barrera física.

En el tramo que colinda con el Parque de los Venados, la vía para ciclistas sólo está delimitada con una línea blanca de pintura y ahí se estacionan autos y una serie de bases de bolardos y segregadores que fueron removidos del pavimento.

De igual forma, no hay confinadores en su cruce con la calle Eugenia e Ignacio Torres Adalid; mientras en la glorieta en donde cruzan Avenida Universidad, Avenida Cuauhtémoc y División del Norte —a un costado del Metro División del Norte— se notan las marcas de los confinadores removidos, situación que genera inseguridad en ciclistas.

Antonio Vaca, ciclista que se encontraba en el cruce de Concepción Béistegui, expuso que la ciclovía tiene más de dos meses sin la infraestructura, por lo que teme que no se vaya a reinstalar, pues “nadie ha avisado, no se sabe si esto pase permanente o sólo sea mantenimiento, deberían de informar mejor porque de por sí es complicado convivir con automóviles, más si quitan esa señalización pues todavía peor, claro que afecta, deben reinstalarla”.

Por su parte, Areli Carreón, integrante de Bicitekas A.C., explicó a este diario que la falta de infraestructura ciclista no necesariamente se trate de un retiro hecho por las autoridades, pues “hemos estado solicitando información y en ningún lado existe una decisión que indique que se trata de quitar esa infraestructura. Lo que podemos creer es que se trata más bien de falta de mantenimiento y que el uso ha ido destruyendo esta infraestructura”.

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“Los golpes de los coches, los microbuses, el uso cotidiano van zafando la infraestructura y cuando no existe ese mantenimiento constante, pues va desapareciendo. Entonces, yo quiero creer que se trata más bien de una falta de mantenimiento y de una falta de planeación. Otra posibilidad es que también haya vecinos o comerciantes que estén retirando la infraestructura para facilitar su estacionamiento ilegal, y podríamos estar frente a un ilícito que debería ser identificado y sancionado conforme a derecho”, señaló.

La activista en movilidad también solicitó al Gobierno de la Ciudad de México que se reinstale lo antes posible la infraestructura, ya que “no hay que esperar a que pase una tragedia”.

Además, manifestó que, en caso de que se haya quitado la infraestructura ciclista por algún reencarpetamiento asfáltico de la vía, se debe regresar luego de dos semanas.

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EL UNIVERSAL consultó a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sobre el retiro de la infraestructura ciclista en División del Norte, y sobre una posible reinstalación, pero no se obtuvo respuesta.

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