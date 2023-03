Sin acuerdos, termina reunión de colectivo y Sheinbaum: insisten en la antimonumenta en Glorieta de Colón

Tras salir de una reunión con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el colectivo Frente Amplio de Mujeres que Luchan señalaron que solicitaron que la antimonumenta "mujer con el puño en alto", se quede en la exglorieta de Cristóbal Colón, sin la convivencia de la Joven de Amajac.

Aclararon que las autoridades no mostraron renders de cómo podría haber convivencia, sino que fue un primer acercamiento para explicarles que hay un grupo de mujeres indígenas que quieren colocar a la Joven de Amajac.

"La Jefa de Gobierno calificó que tenemos falta de voluntad para dialogar ya que dice que nos limitamos a decir NO, más bien lo que nosotras queremos hacer entender es que no estamos haciendo una petición de que se quede la antimonumenta, y el secretario de Gobierno, Martí Batres quiere hacer parecer que hay dos bloques de mujeres pidiendo el espacio y no es así, creando oposición", dijo a EL UNIVERSAL Argelia Betanzos, integrante del colectivo feminista.

Recordó que la toma de la exglorieta de Colón fue ante una crisis ante la violencia contra las mujeres que se vive en todo el país, y no solo en la Ciudad de México.

"Nosotros ya habíamos hecho una solicitud por escrito que si la idea de poner a la (Joven de) Amajac cómo símbolo de que Colón ya no es el mismo de lo que era para el país, está la otra Glorieta de Colón en la alcaldía Miguel Hidalgo, digamos que hemos sido muy claras desde el principio".

Cabe mencionar que en la reunión no hubo acuerdos, sin embargo, se prevé otra reunión, pero no acordaron fecha.

