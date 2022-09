Simulacro Nacional 2022: ¿Cuánto tiempo el Metro detendrá el servicio de los trenes?

Este lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022 de la CDMX, por lo que el Metro aplicará el protocolo de actuación correspondiente.

El Metro expuso que al sonar la alerta sísmica, a las 12:19 horas, los trenes en circulación detendrán su marcha en un máximo de 3 a 4 minutos y se procederá a la revisión de instalaciones.

“En el Metro existen protocolos de actuación establecidos para casos de sismo, los cuales deben ser acatados por los usuarios”.

Las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, por lo cual es importante que quienes las usen tengan presente qué hacer si ocurre un movimiento telúrico.

Con base en este simulacro, las acciones a cumplir por los usuarios en caso de sismo son:

• Mantener la calma; evitar correr, gritar o empujar.

• Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación.

• Los usuarios que se encuentren en el andén, deben replegarse a las paredes.

• No rebasar la línea amarilla.

• Si están a bordo del tren, no intentar salir del vagón.

• No invadir las vías o túneles de las estaciones.

• En casos de apagones, no encender cerillos o encendedores, los andenes cuentan con luces de emergencia.