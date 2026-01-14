A más de dos meses de que el Gobierno capitalino autorizó un aumento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte público concesionado, usuarios de la ruta que va de Pantitlán a Rojo Gómez, Chalco por Tláhuac y Toreo, dijeron que no ha habido mejoras en el servicio. “Siguen manejando horrible, como siempre”.

“El problema de las micros de siempre es que no tienen cuidado con las personas, o piensan que traen animales prácticamente. Se avientan horrible y se cambian de carril muy feo. No, la respuesta es que no ha habido cambios, y tampoco creo que haya hasta que no regulen, pero sí fueron buenos para subir el pasaje”, expresó Fernanda Castillo, quien se dirigía en microbús hacia Rojo Gómez.

En la misma unidad, Carlos Santos indicó que en cuestión de servicio al cliente, es muy irregular el trato de los choferes.

“Diría que sí se resiente ese pesito o los dos pesitos que subieron, ya en un día son cuatro, y en el servicio pues no cambió mucho. Una de las cosas que más me quejo es que cuando haces la parada tardan años en detenerse, y cuando lo hacen, no esperan ni a que te bajes cuando ya se arrancaron. Es hasta peligroso”, mencionó el usuario.

Phany Gómez, quien abordó la vagoneta a Toreo, señaló que ni con el aumento de precio ha percibido una mejor manera de manejar ni mejores condiciones en las unidades. “Rara vez van limpias, y eso porque es temprano, pero ya a eso de las siete de la noche ya ni hablar de cómo se encuentra”, expone.

EL UNIVERSAL constató que los conductores continúan sin usar el uniforme reglamentario, manejan a alta velocidad e incluso tocan el claxon y se hacen de palabras con particulares.