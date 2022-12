Si habitantes de Xochimilco no quieren obras “nada será a fuerzas”: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no se hará nada contra los pueblos originarios y si no quieren las obras de drenaje en Xochimilco, no se forzarán. “Si no se quiere la obra, nada será a fuerzas”.

En conferencia de prensa, “Nosotros no vamos a hacer nada en contra de los pueblos, nada. Las obras, en el caso de San Gregorio, son obras –como lo hemos explicado– de drenaje y de saneamiento, pero si el pueblo no quiere esas obras, nada se va a forzar, nada va a ser de manera de imposición; más bien es siempre abrir el diálogo. Entonces, va a haber un acuerdo, ahí no veo ningún problema”, indicó.

Precisó que las obras que se realizan en Xochimilco son en materia de drenaje y saneamiento, pero si el pueblo no quiere esas obras, no se va a forzar. “Nada se va a hacer de manera de imposición, más bien es de abrir el diálogo”, refirió.

“Si no se quiere la obra, nada va a ser a fuerzas. Lo importante es ver de qué manera conjuntamente resolvemos el tema del saneamiento y la contaminación de los canales, que fue una solicitud del propio pueblo en unas de las visitas que fui; tanto en el caso de San Gregorio, con el caso de San Pedro Actopan, como en el caso de Caltongo. Y también hay una solicitud, por ejemplo, de Santa Cruz Acalpixca, para que se haga una obra de drenaje. Entonces, siempre vamos a establecer el diálogo, siempre”, acotó.

axl/cls