Sheinbaum supone que Fiscalía “hizo las cosas bien” al resolver que Esquivel Mossa “no plagió” la tesis

“Supongo que hicieron bien las cosas”, dijo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México de que la ministra Yasmín Esquivel no plagió la tesis de licenciatura de Edgar Ulises Gutiérrez, aunque éste no se citó a declarar.



El UNIVERSAL publicó este lunes que, en seis días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) determinó que la ministra Yasmín Esquivel Mossa “no copió ni en partes ni en su totalidad” la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, sino que, por el contrario, este último tomó “Varias referencias y texto” del proyecto que comenzó en 1985.

Lee también La Nueva Alianza, suma del CJNG y Unión Tepito; esto sabemos del grupo delictivo que opera en Edomex

A pregunta de si se debió citar al abogado Édgar Ulises y si está sustentada la resolución, apuntó: “tiene que explicar la Fiscalía, hay cosas en las que se informan con todo detalle y otras que depende de la fiscalía. La Fiscal tiene que dar la información de cómo se dieron las cosas y la confianza en la fiscalía”.

Sobre si está resolución pudiera afectar la credibilidad de la fiscalía, Sheinbaum dijo “Supongo que hicieron las cosas bien y por eso es importante que lo explique la fiscalía”, acotó.

Lee también Norma Lucía Piña Hernández es la nueva presidenta de la Corte

Sobre la elección este lunes del Presidente de la SCJN aseguró que es el eje del Poder Judicial “el problema es que muchos ministros fueron electos o presentados al Senado con su terna, en el periodo neoliberal, del viejo régimen”.

Recordó la importancia de la Corte, que participa en la condonación de impuesto, resolución de amparos, o atiende temas como resolver la inconstitucionalidad o no de una ley, “Por eso quien está ahí, el problema es a quién le responde. Y el proyecto en el que estamos es que los ministros de la Suprema Corte pues les respondan al pueblo de México, no a intereses creados, no intereses de unos cuantos, ésa es la decisión que se tomaría el día de hoy”.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl