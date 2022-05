Sheinbaum señala que tercer informe por colapso del Metro lo realizó DNV México

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , dijo que el último reporte de la empresa DNV causa-raíz del accidente de la Línea 12 del Metro fue realizado por técnicos de la compañía de México, entre ellos su representante legal, Héctor Salomón Galindo Alvarado, quien interpuso un recurso electoral en el 2012 en contra del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, la mandataria respaldo que los dos primeros informes de la empresa estuvieran "bien" hechos ya que fueron realizados por expertos internacionales, pero que este último informe no respetaron la metodología, y lo quieren convertir en un tema político.



"El último reporte, los técnicos que hacen el último reporte son principalmente de DNV México y ahí aparece este abogado, ¿no les parece a ustedes un conflicto de interés que aparezca un abogado que litigó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador?. No vamos a permitir que esto se politice, principalmente por las víctimas".

A pregunta expresa por los medios de comunicación si la empresa DNV se unió a los grupos conservadores, Sheinbaum dijo que "muy probablemente", pero que quizás ingenieros de DNV México.



"Por eso decimos qué casualidad que sale un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y después se suben los adversarios políticos y después lo retoman ellos como un tema, cuando nosotros desde hace un mes estábamos diciendo que tenía un problema y la esencia de quién es el abogado.

"No se olviden quién es el abogado que lo representa, es un abogado que estuvo participando en la anterior administración y que además hizo un juicio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2012, cómo uno va a considerar a una empresa con la seriedad y nos referimos principalmente al área Mexicana de DNV que fueron los que hicieron el último reporte", dijo.

Sí van a dar a conocer el informe de DNV, Sheinbaum Pardo comentó que en estos momentos se encuentra en juicio, "lo importante es que está el primero y segundo reporte que claramente establecen cuales fueron las causas, de hecho el segundo reporte se llama: "Reporte Final", y en el tema de "Causa-Raíz" es donde cambia completamente la metodología, y empiezan a sacar cosas que no aparecieron en los otros reportes".

"(...) Para cualquier reporte hay que utilizar métodos científicos, necesariamente y debe ser sólido, cuando no se usa un método científico del último reporte y solamente son párrafos y es cuando el equipo lo recibe y dice: "no tiene nada que ver con los otros reportes", se hace una mesa de trabajo no lo aceptan y aparece este abogado y ahí decimos que están politizado el tema".

¿El informe habla sobre falta de mantenimiento?

¿El informe habla sobre falta de mantenimiento?, se le cuestionó a la mandataria, y respondió: "ya lo pueden informar mis compañeros con todo detalle, pero que es importante que sepa la ciudad que tenemos la responsabilidad de dar a conocer la verdad de lo que pasó y desblindar responsabilidades y atender a las víctimas".

Sheinbaum descartó que en el tercer informe de DNV se encuentra acusando a una empresa o funcionario, sino que más bien es un tema técnico ya que está "mal hecho, por lo que no pueden aceptarlo porque es tendencioso".

La Jefa de Gobierno reiteró que están buscando a un grupo de ingenieros "de calidad" para que hagan un tercer informe indepediente, y explicó que la información del Comité Técnico se hará pública sobre que encontraron y como se está rehabilitando.

lr/cls