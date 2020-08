Sheinbaum, Monreal y Ebrard: primer round

Una función de box político se ve venir en la capital por las candidaturas en las elecciones intermedias. Nos dicen que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, apuesta por tener en su esquina a su amigo de las juventudes universitarias Héctor Ulises García Nieto, para que sea su operador político en la Ciudad, por lo que es posible que sea nombrado delegado de Morena en la CDMX. Su labor, nos platican, sería cerrarle el paso a los grupos de Ricardo Monreal, representado por el diputado José Luis Rodríguez, y al de Marcelo Ebrard, a quien ya le mandó un mensaje con la investigación en contra de uno de sus cercanos, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta. Sheinbaum, Monreal y Ebrard, apellidos que anticipan una pelea de pesos pesados.

El oficial Mayor y su ratonera

El que ya no ve lo duro sino lo tupido es el oficial Mayor del Congreso capitalino, Alfonso Vega, con todos los problemas en que lo han metido los diputados de Morena. Primero la donación de los 400 millones de pesos al Gobierno para la atención de la pandemia, pues al hacer las cuentas no les cuadraron; luego, para sacar raja política, plantearon la basificación de los empleados de intendencia sin tener recursos, y ahora está metido en el vericueto de que la empresa que les da el servicio de internet les cortó la señal. En fin... don Alfonso, nos dicen, ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, pero sobre todo de las ocurrencias de los diputados.

Feminicidios, el talón de Aquiles del Edomex

Los feminicidios en el Estado de México siguen siendo el talón de Aquiles de las autoridades, pues no encuentran cómo frenar este mal. Por lo menos así lo reflejan las cifras del Laboratorio de Seguridad Ciudadana de la entidad y el Observatorio Nacional Ciudadano, que precisan que durante el segundo trimestre del año el delito aumentó 37.9% con relación al mismo periodo de 2019. Más preocupantes resultan las cifras de violencia intrafamiliar, pues aumentaron 91.7%. Algo tendrán que hacer, y pronto, el fiscal General de Justicia del estado, Alejandro Gómez Sánchez, y la secretaria de Seguridad mexiquense, Maribel Cervantes.