Sheinbaum: innecesaria la presencia de Lía Limón y Sandra Cuevas en el Ayuntamiento

Luego que alcaldesas de oposición entregaron un oficio para solicitar una sesión de Cabildo para atender diversos temas, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que no era necesaria la presencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ya que existe una línea directa por medio del "teléfono rojo".

"La va a atender la Secretaría de Gobierno, es su función, se va a atender. No tendrían por qué venir hasta acá como el refrán que dice: "Consejos vendo y para mí no tengo", más o menos así. Ellos pueden hablar con Esthela (Damián) con Gobierno, no necesitan venir aquí, pero con gusto se les atiende", mencionó.

En ese sentido, Sheinbaum dio a conocer que el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México cuentan con una red de comunicación conocida como “teléfono rojo” para el contacto con las principales autoridades del país y la urbe. Mientras que la administración local cuenta con otra red para contactar a los alcaldes y alcaldesas.

"Una llamada por teléfono. No sé si ustedes saben, hay una red interna de gobierno. También hay un teléfono rojo, el teléfono rojo es para hablar con gobernadores, con, creo que los fiscales también las tienen, con el Presidente de la República, con secretarios del Gobierno federal; esa es -digamos- para Gobierno federal, Fiscalía; creo que también está la Suprema Corte, creo que también tiene la presidenta hoy de la Suprema Corte y los gobernadores. Y luego, aparte nosotros en el Gobierno de la Ciudad tenemos otra red, esa red, puedes hablar a los secretarios; algunos directores generales, como el director general del Metro –también tiene acceso a esa red–, de organismos descentralizados, y los alcaldes y alcaldesas", indicó.

Sheinbaum reiteró que Lía y Cuevas pueden tomar la red para marcar por teléfono y decir: “hoy no habido reunión de Cabildo, cuándo vamos a tener reunión de Cabildo”, a la secretaria Particular, al secretario de Gobierno, a la Jefa de Gobierno.

"Es decir, si no, tenemos nuestros celulares; si no es por celular, por el teléfono normal, extensiones, y si no por la red del gobierno, hay comunicación y se contesta siempre el teléfono", aseguró.

