Sheinbaum inaugura verbena navideña en el Zócalo de la CDMX

Los juegos mecánicos, música en vivo, y más de 50 actividades culturales comenzaron a operar en la verbena navideña que se instaló en el Zócalo capitalino, la cual estará hasta el 30 de diciembre próximo.

En un acto protocolario, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, inaguró este espacio que podrá ser disfrutado gratuitamente por los capitalinos y visitantes de otros estados del país.

"A partir de hoy está abierta la feria, la rueda de la fortuna, caballitos, el martillo, vengan al Zócalo, pero además (hay) una librería del Fondo de Cultura Económica, habrá coros, pastorela, y pueden jugar juegos de destreza, y pueden venir a ver la piñata gigante e iluminación", destacó en compañía de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y del director del Fondo de Cultura Económica, Francisco Ignacio Taibo II.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, al medio día de este sábado, se pudo observar que ya están funcionando los juegos mecánicos, la rueda de la fortuna, el gusanito, el martillo, los caballitos para los niños y niñas, así como el carrusel.

Para acceder es necesario hacer fila por 20 minutos en promedio, ya que pasan por bloques de 15 a 20 personas o más para que se puedan subir a los juegos mecánicos.

"Pasamos a dos juegos, la rueda de la fortuna y al gusanito; a la rueda de la fortuna dimos tres vuelas, si da miedo (por la altura", dijo Norma, en compañía de su hija, quién indicó que solo le permitieron subir a dos juegos.

Algunos de los asistentes indicaron que su visita había sido por casualidad este sábado, ya que se encuentran en el Centro Histórico por las "famosas compras de emergencia" ante las fiestas decembrinas.

"No gane nada en el tiro a blanco, pero me divertí mucho, la verdad no tardamos mucho, pero debo decir que pasamos por casualidad porque andamos haciendo algunas compras de emergencia, pero yo creo que vamos a venir en otra ocasión y por la tarde", mencionó Javier, del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

En la plancha del Zócalo además de los juegos mecánicos, hay árboles monumentales hechos con macetas de nochebuena, así como estructuras luminosas como círculos y estrellas, además del escenario musical donde se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México y diversas pastorelas.

