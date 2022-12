Sheinbaum confía que en Paquete Económico 2023 se aprobará antes del 15 de diciembre

Pese a que la propuesta del Paquete Económico 2023 debe ser aprobada a más tardar el 15 de diciembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó hacerle algún llamado a los legisladores, pero aseguró que este será aprobado como lo mandó la Secretaría de Finanzas.



"Los diputados son muy responsables, no necesito hacerles llamados, no. Va haber muy buena aprobación, no hay ningún problema", indicó tras ser cuestionada sobre que podría no ser aprobado por el PAN por la orden de aprehensión de Christian Von Roehrich, líder de la bancada del blanquiazul.



En ese sentido, la mandataria capitalina indicó que ha habido reuniones con los diputados de distintas fracciones parlamentarias y que "la gran mayoría de los diputados y diputadas".





A pregunta expresa si se prevé que sea aprobado el paquete económico 2023 cómo lo mandó la Secretaría de Administración y Finanzas, Sheinbaum aseguró que "así va hacer, porque la mayoría está de acuerdo (...) esencialmente va hacer el mismo presupuesto, y Ley de Ingresos".



El pasado 1 de diciembre, la secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar hizo un llamado al Congreso capitalino a actuar de manera responsable ya que no hay ningún sesgo político en la propuesta del Paquete Económico 2023, el cual asciende a un gasto anual de 248 mil 415 millones 83 mil 383 pesos.

