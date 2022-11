Sheinbaum condena el fascismo tras reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora

Tras condenar el fascismo y manifestar su desacuerdo por las ideas de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la reunión de ultraderecha más grande del mundo en la capital, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que es necesario revisar quiénes son los que promueven estos grupos en nuestro país, pues recordó que el PAN tiene acercamientos con VOX, el partido de ultraderecha español.

"Condenar el fascismo esté donde esté, porque el fascismo es atroz, lo único que lleva el fascismo es atrocidades, atrocidades que tienen que ver con la discriminación llevada al último nivel, que es el aniquilamiento o la desaparición forzada por parte del Estado, o en su caso al odio hacia las mujeres, porque oí argumentos que decían que es falso que las mujeres ganen menos que los hombres en una empresa, que si eso fuera cierto habría mayoría de mujeres en una empresa".

En conferencia de prensa, recalcó que la Ciudad de México es progresista, de libertades y derechos, y consideró que es muy poca la gente que defiende a estos grupos.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo con ninguna de estas posiciones, lo que hay que ver es quién trajo a estos grupos también, porque quien se reunió con Vox, el partido de ultraderecha español aquí en la Ciudad de México fue el PAN, el PAN lo trajo, entonces hay que ver con quién se vinculan estos grupos, entonces por supuesto que en la Ciudad hay libertad de expresión, pero no por eso no condenamos lo que están defendiendo”, señaló.

