El diputado local del PVEM Jesús Sesma presentó una iniciativa para prohibir, dentro del Congreso de la Ciudad de México, la contratación de personas por honorarios.
Su propuesta plantea modificar el Reglamento Interno del Congreso capitalino para que los pagos de salarios, prestaciones y pasivos laborales de dicho personal, se cubran con cargo al Congreso local, a través de cada grupo o asociación.
Desde tribuna, el legislador ecologista señaló que este personal, a pesar de cumplir con un horario, realizar actividades permanentes, recibir instrucciones directas y desempeñar funciones indispensables de un área específica, no cuentan con las prestaciones laborales ni la estabilidad, a diferencia de otro personal conocido como el de estructura.
