Sentencian a “El Lunares”, jefe financiero de la Unión Tepito, a 27 años de cárcel

Oscar Andrés Flores “El Lunares”, jefe financiero de la Unión Tepito y brazo derecho de Roberto Mollado Esparza, líder visible de la misma agrupación delictiva, fue sentenciado a 27 años y seis meses de prisión, el capo local fue imputado solamente por un homicidio y aunque la Fiscalía Capitalina presume la sentencia, no lograron imputar la delincuencia organizada, narcotráfico, secuestros, extorsión ni otros homicidios a pesar de ser señalado como uno de los principales generadores de la violencia en la metrópoli.

Según el vocero de la institución, Ulises Lara, luego de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, “nuestro Ministerio Público también logró que se le ordenara el pago de los conceptos de reparación del daño y gastos funerarios, además de que se le negaron los beneficios y sustitutivos penales por el tiempo que dure la pena, y sus derechos políticos también quedaron suspendidos”.

“Asimismo, esta Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años para el sentenciado; sin embargo, la autoridad judicial aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto”, detalló el funcionario.

De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía del Delito de Homicidio, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, Óscar Andrés "El Lunares", sin mediar palabra alguna, privó de la vida a una mujer por disparo de arma de fuego, en un puesto de comida localizado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Morelos hace tres años.

Oscar Andrés “N” alias “El Lunares”, fue aprehendido por detectives de la Policía de Investigación en febrero de 2020, por tercera ocasión, esta vez al salir del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En ese momento, se le cumplimentó la orden de aprehensión referida por el delito de homicidio.

De acuerdo con investigaciones de esta Fiscalía, a esta persona se le relaciona como el principal líder del autodenominado grupo delictivo “La Unión Tepito”, generador de violencia en la zona centro de la Ciudad de México, posiblemente relacionado con delitos contra la salud, extorsiones, homicidios e invasión de predios.



