"Se trató de un asunto de índole federal": Sheinbaum tras cateo a casa de Luis Serna

Tras el cateo que se realizó en un inmueble relacionado a Luis Serna, ex secretario particular del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se trató de un asunto de índole federal, por lo que le corresponderá a ellos responder.

Después de reinagurar el Museo Kaluz, en el Centro de la Ciudad de México, la mandataria no quiso hablar sobre la sanción que recibió el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegurando que mañana hablará sobre el tema.

EL UNIVERSAL dio a conocer que la Contraloría General de la Ciudad de México inhabilitado por un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la Administración Pública de la Ciudad de México, al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, tras acreditar que su participación durante la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

