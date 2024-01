Las protestas y quejas por la falta de agua continúan en la Ciudad de México e incluso se han sumado alcaldes a las manifestaciones.

Ayer, el edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se unió a una protesta vecinal para demandar al Gobierno capitalino solución inmediata por la escasez en varias colonias.

Al acudir al cierre de vialidades, que por segundo día consecutivo realizaron vecinos en la colonia Molino del Rey, informó a los quejosos que el gobierno de Miguel Hidalgo no fue notificado por ninguna autoridad central sobre el cierre de válvulas, ni tampoco el tiempo que durará el corte de agua.

“Así como está en esta colonia la queja, en muchas colonias más traigo quejas y tengo muchísimos reportes. Entonces yo lo que quiero es que se acabe el problema, no quiero problemas políticos ni me interesa la grilla, lo que me interesa es que resuelvan”, expuso.

Los inconformes bloquearon la mayor parte del día. “No nos vamos a quitar hasta que abran las válvulas y nos regresen el agua por la que tanto estamos pagando“, dijo Rosalinda Medina, vecina de la colonia Lomas Virreyes.

Por segundo día consecutivo, habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo realizaron bloqueos en el cruce de la avenida Fernando Alencastre y Alicama en demanda de agua potable, denunciaron la falta de atención del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y altos costos en los recibos del servicio.

Vecinos de 12 colonias exigieron a las autoridades capitalinas se solucione su problemática de falta de agua en sus hogares, que desde hace un mes no cuentan con ella, denunciando que son cerradas las válvulas de los pozos aledaños dosificando el servicio.

Al respecto, personal del Sacmex acudió a dialogar con los vecinos y se comprometió a darle mantenimiento y calibración a las válvulas reguladas por el organismo y las de la alcaldía.

En tanto, ayer, la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, comentó que varias colonias de la demarcación permanecen sin agua, y recalcó que este tema no se debe politizar por nadie.

“He insistido que nadie debe politizar el problema de la escasez de agua, así como lo manifestó el jefe de Gobierno, pero esto no debe quedar en buenos deseos o discursos, tiene que ser una instrucción a todo el personal involucrado en el tema del agua, ya que hemos detectado que servidores públicos del gobierno central han mentido a la ciudadanía sobre las competencias y entregas de agua”, subrayó.

Comentó que su administración seguirá buscando que la coordinación con Sacmex dé los resultados que Tlalpan necesita.

La noche del lunes, habitantes de las colonias Moctezuma y Ampliación 7 de Julio, en Venustiano Carranza, realizaron un bloqueo en la calzada Ignacio Zaragoza para exigir la reanudación del suministro del líquido. Al respecto, el Sacmex informó que explicó a los vecinos que la bomba del pozo Santa Anita había quedado reparada, por lo que en un lapso de 12 a 14 horas se normalizará el suministro de agua potable en la red de la demarcación.

Hay equipo de atención: Batres

Tras estas manifestaciones que se han registrado en diversas alcaldías por la falta de agua, el jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que un equipo conformado por personal del Sacmex, Participación Ciudadana y la Secretaría de Gobierno, atienden esta problemática.

Mencionó que dicho equipo se reúne todos los días y desde hace tiempo trabajan para atender esta problemática; además, de que acuden a los puntos en los que hay manifestaciones.

La Ciudad de México actualmente recibe menos agua proveniente del Sistema Cutzamala —que representa 27%— por la crisis de almacenamiento de las presas y esto ha impactado en el suministro en la capital del país, donde Sacmex afirma que aplica medidas para atender la demanda y las afectaciones.