El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, subrayó que realizará sus recorridos por la capital sin fijarse si se trata de alcaldías gobernadas por la oposición.

Ayer, el exsecretario de Seguridad Ciudadana se reunió con líderes vecinales de la alcaldía Álvaro Obregón, en el lienzo charro La Tapatía, donde aseguró que acudirá a las demarcaciones a escuchar a la gente para hacer un diagnóstico de sus problemas y necesidades.

“Pues más que de la oposición, es venir a escuchar a vecinas y vecinos, es lo que venimos a hacer, no nos fijamos de quién es cada terreno y los vecinos tampoco se fijan en eso, lo que quieren es que se resuelva, para eso estamos aquí”, afirmó en entrevista, al término del evento.

Lo anterior, debido a que durante su participación en esta demarcación gobernada por la alianza se hicieron referencias a la oposición por parte de invitados en el presidium.

Frente a vecinas y vecinos, así como líderes comerciantes, Omar García Harfuch dijo no avergonzarse de ser un policía y tener aspiraciones políticas.

“Mucha gente en estas últimas críticas que hemos recibido nos decían de una manera un poco despectiva, que por qué un policía aspiraba a algo más (…)

“Yo me metí a la policía por una razón, cuando estaba joven tenía deseos de servir a mi país y mucho tiempo no lo hice, estaba dedicado a otras tareas, pero yo sentía ese deseo y lo encontré en la policía, un espacio y una ventana para hacer, y hoy me da mucho gusto”, sostuvo.

Aseveró que “siempre seré un factor de unidad y no de división”, y que sus primeros acercamientos cuando era jefe de la policía fue en la alcaldía Álvaro Obregón, donde implementaron acciones como Alto Al Fuego y Reconecta con la Paz.

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México agregó que son los propios vecinos quienes han organizado este tipo de encuentros.

“La organizan vecinas y vecinos, ojalá le busquen bien, porque no van a encontrar nada incorrecto”, señaló.