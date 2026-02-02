Más Información
La mañana de este lunes se registró un incendio al interior de un cárcamo ubicado en los carriles centrales del Eje Vial Viaducto Miguel Alemán, a la altura de la colonia Piedad Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.
Autoridades acudieron al sitio tras recibir un reporte ciudadano para verificar la situación y mantener informada a la población. Al arribar, se confirmó que el incendio se originó por la quema de basura en gran cantidad dentro del cárcamo.
De acuerdo con la información oficial, no se reportaron personas lesionadas derivado del incidente. Los cuerpos de emergencia realizaron las labores correspondientes para controlar la situación y evitar riesgos adicionales a la ciudadanía.
La zona fue atendida sin que se registraran afectaciones mayores.
