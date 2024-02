Aspirantes a ocho alcaldías formalizaron sus registros ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para contender como candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y Verde Ecologista de México).

Se trató de los aspirantes a las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan, Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta, con lo que suman 14 registros de los 16 que participarán en la contienda.

La primera en hacer su registro fue Caty Monreal, quien va por la Cuauhtémoc. Tras recibir su constancia, afirmó que su objetivo es ir en “unidad construida” con todos los representantes, liderazgos y sectores del partido que la representa. Aseguró que se reunirá con los aspirantes que participaron en la encuesta interna para encabezar dicha alcaldía.

“A todos ya los he buscado, y con todos me sentaré, me reuniré y estaré buscando siempre la unidad; sobre todo ayudar al plan C, que es Claudia, es Clara y es Caty”, dijo.

Minutos después llegaronGabriela Osorio y Hannah de Lamadrid, quienes buscan Tlalpan y Coyoacán, respectivamente.

Acompañada de una fuerte porra en la que los presentes gritaban su nombre y consignas como “es tiempo de mujeres”, Osorio dijo que su candidatura es un encargo “muy importante”, toda vez que representa al pueblo de Tlalpan, a las mujeres, a las juventudes, pero también al amor y los principios del movimiento que encabeza.

De Lamadrid advirtió que una de las “grandes ventajas” que tiene su candidatura es que “vamos más fuertes, más unidos que nunca”.

Más tarde se registraron Nancy Núñez, aspirante a la alcaldía Azcapotzalco, y Fernando Mercado Guaida, para Magdalena Contreras. Ambos actualmente diputados del Congreso de la Ciudad de México y quienes anunciaron que en los próximos días presentarán sus solicitudes de licencia para participar en la contienda electoral.

Finalmente, Gustavo Mendoza Figueroa formalizó su registro para contender por la alcaldía Cuajimalpa; Javier López, para Álvaro Obregón, en tanto que Octavio Rivero lo hizo para Milpa Alta.

Incorporan a experredistas

Por la mañana, Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México, presentó a un grupo de exmilitantes del PRD y extrabajadores de la alcaldía Magdalena Contreras, gobernada por el priista Luis Gerardo Quijano, quienes se sumaron a los guindas.

El dirigente dijo que en 2021 el partido que encabeza no pudo “construir un proyecto unitario”, por lo que en 2024 buscarán repararlo por medio de la construcción de un “frente social amplio”.

Los personajes que se sumarán a Morena son Verónica Guijosa, encargada de la Dirección de Participación Ciudadana en esa alcaldía; Zahid Hernández Soto; Rodrigo Tadeo Pineda; Miguel Ángel Suárez Ruiz, José Manuel Juárez Núñez; José Alberto Mendoza González; Rodolfo Beltrán Orduño; María Concepción Hernández Soto; Antonio Martínez Montes; Enrique Tello, y Emilio Guijosa.