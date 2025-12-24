Ozumba, Méx.-Esta Noche Buena se registró una explosión de una bodega de pirotecnia en el municipio de Ozumba, ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, con un saldo preliminar de dos personas lesionadas.

Según el reporte de Protección Civil del Estado de México, el accidente se presentó en una “cohetería” ubicada en el libramiento de Atlautla, en dirección a Ozumba.

Los vecinos fueron los que hicieron el reporte a las autoridades y al sitio arribaron bomberos y elementos de Protección Civil de Amecameca, Tepetlixpa, Atlautla, así como del gobierno estatal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Policía Municipal de Ozumba y Cruz Roja de Amecameca.

Explosión de una bodega de pirotecnia. Foto: Especial

En el inmueble se originó un incendio que causó temor entre los habitantes de la zona.

Los servicios de emergencia localizaron a dos hombres que se encontraban en el lugar con quemaduras de segundo grado, quienes fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Zentlalpan, ubicado en el municipio de Amecameca.

Los vulcanos apagaron el fuego después de que se quemaron todos los productos elaborados de pólvora que estaban almacenados.

Se desconocen hasta ahora las causas del siniestro y de si el negocio contaba con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para operar.

