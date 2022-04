Se reducen 53% las carpetas de investigación contra agentes de tránsito por corrupción: García Harfuch

El jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, informó que se redujo en un 53% las carpetas de investigación en la Dirección de Asuntos Internos contra agentes de tránsito, desde el inicio del nuevo plan de aplicación de multas.

En conferencia de prensa, dijo que esto demuestra que los mecanismos de control a los policías están dando resultados.

Omar García reconoció que esta reducción no quiere decir que ya no sucedan incidentes de corrupción en donde se estarían implicados los agentes.

“A veces nos afecta la percepción con los policías preventivos que no están facultados para infraccionar, no estamos diciendo que ya no sucedan actos de corrupción”, dijo.



