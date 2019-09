Se pospondrá la ley que regula a los ambulantes

[email protected]

Con el apoyo de 35 mil firmas de comerciantes de las 16 alcaldías, la diputada federal del PES y líder de ambulantes del Centro Histórico, María Rosete Sánchez, oficializó la presentación de su iniciativa ciudadana ante el Congreso local: la ley para trabajadores no asalariados, prestadores de servicios por cuenta propia y comerciantes de la vía pública.

El documento lo recibió el coordinador de Morena, Ricardo Ruiz Suárez, acompañado de otros diputados de su bancada, así como del coordinador de la asociación parlamentaria del PES, Fernando Aboitiz Saro, aunque más tarde se integró al evento la presidenta de la Comisión del Trabajo, la panista Margarita Saldaña Hernández.

Esta última comentó que dado que no se cumplieron con los plazos que establece la Constitución, “que toda iniciativa debe presentarse 10 días antes de comenzar su análisis”, es definitivo que no cumplirán con tener lista esta ley de trabajadores no asalariados para el próximo martes 17 como lo establece la Carta Magna de la Ciudad de México, debido a que existen varias situaciones.

El primero, comentó, es que la propuesta de la líder de ambulantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales debido a que le fue otorgado el lugar de “iniciativa ciudadana preferencial”, dado que así lo establece la Constitución, al ser presentada el primer día del periodo ordinario de sesiones y, además, superó con creces el mínimo de firmas, con por lo menos 10 mil, pero en realidad llegó con casi 44 mil rúbricas.

Además, dijo la diputada local del PAN, la iniciativa de la otra líder de ambulantes, María Rosete Sánchez es apoyada con 35 mil firmas, “de allí que ambos paquetes de rúbricas serán enviados al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que las avalen y, según el caso, devolverlas a este Congreso”, señaló la panista.

De igual forma, Saldaña Hernández informó que anteriormente recibió la iniciativa del grupo parlamentario de Morena, a través del diputado Temístocles Villanueva Ramos, y la del PAN, “que estamos afinando algunos puntos”, será presentada para este jueves.

Es decir, explicó la panista, son cuatro las propuestas para conformar una nueva ley en la materia, cuyo término lo marca la Constitución local para el martes 17.

Ante ello, la presidenta de la Comisión del Trabajo da por hecho que no cumplirán con el término legal, por lo que estima que esta ley podría estar lista para la primera quincena del próximo mes de octubre, siempre y cuando la Comisión de Puntos Constitucionales no les regrese la iniciativa de Diana Sánchez Barrios, porque de ser así se irían hasta finales de octubre, dado que tendrían que anexar algunas sugerencias de esta propuesta.