Mantienen contingencia regional en sureste del Valle de México; aún no hay restricciones vehiculares

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo en su boletín de las 15 horas del 1 de enero a contingencia regional en sureste del Valle de México. No ha sido aún general para toda la ciudad.

Luego de que se activara por la mañana de forma regional, esta tarde, en su aviso de las 15 horas, la CAMe informó que la contingencia se mantiene y el nuevo aviso será a las 20 horas. La CAMe no ha informado sobre restricciones vehiculares.

Aunque las condiciones meteorológicas han sido favorables para la dispersión de los contaminantes, dice el comunicado, la gran cantidad de partículas producidas por la quema de material pirotécnico, aún se mantiene la mala calidad del aire en la región.

"Se estima que en las siguientes horas, la capa de humo seguirá disipándose, dado que las condiciones meteorológicas seguirán favoreciendo el desplazamiento y la dispersión de las partículas", dice.

"La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que emitirá hoy a las 20:00 horas o antes, en caso de que las condiciones mejoren", dice el comunicado.

Las restricciones que se mantienen vigentes son las siguientes:

Recomendaciones para la población en contingencia regional

Protección a la salud

Mantente informado sobre el estado de la calidad del aire en la aplicación, “AIRE CDMX”, sitio web www.aire.cdmx.gob.mx., twitter: @Aire_CDMX y en http://rama.edomex.gob.mx/

Permanece en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a tu hogar y para mantener tu hogar con bajos niveles de partículas, evita fumar, no enciendas velas, madera, carbón o incienso.

Si tienes aire acondicionado, utilízalo en modo recirculación, para evitar el ingreso de aire contaminado, tanto en tu hogar como en tu auto.

Evita hacer actividades vigorosas al aire libre en la mañana de hoy, tales como trotar o andar en bicicleta, porque esto incrementa tu tasa de respiración y provoca que ingresen más contaminantes a tu cuerpo.

Mantente atento al Índice AIRE y SALUD de la estación de monitoreo más cercana a tu ubicación y considera que podrás realizar actividades moderadas o vigorosas al aire libre cuando el Índice muestre calidad del aire buena o aceptable.

En caso de que necesites estar en exteriores en una zona con muy mala o extremadamente mala calidad del aire, utiliza cubrebocas.

Atiende las recomendaciones que la CAMe emita en caso de activarse contingencia ambiental atmosférica.

Reducción de emisiones:

No quemar materiales o residuos, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

Reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público.

Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata a los teléfonos:

CONAFOR 800-737-0000

Ciudad de México: 911

Centro estatal de Combate y Control de Incendios 55-56-30-53-60

Estado de México:

CATGEM 800-696-9696

PROBOSQUE 722-878-9858

ml/*