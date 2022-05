Se mantiene fase I de contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las condiciones adversas para la dispersión del ozono.

Medidas y recomendaciones para la población

Ante la Fase 1 de contingencia ambiental la CAMe recomienda:



- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

- Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

- Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Autos que no circulan este sábado 21 de mayo

Este sábado se suspende su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

d) Vehículos particulares con pase turístico y permiso para circular sin placa y tarjeta de circulación y autos clásico o antiguos.

e) Taxis de Ciudad de México con holograma 2 y holograma 1 no podrán circular de 10 de la mañana a 10 de la noche.

