Se destapa Lía Limón; busca gobernar CDMX

Al rendir su primer informe de actividades al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, y ante todos los integrantes de la Unión de Alcaldías (UNA-CDMX), Lía Limón se destapó como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2024.

“Con ustedes, y si ustedes me acompañan, sí vamos a buscar la Jefatura de Gobierno y, sobre todo, estoy segura que lo vamos a poder hacer”, expresó, para luego agregar: “Queremos que esto que hoy estamos construyendo en Álvaro Obregón sea una realidad para toda la Ciudad”.

Ante unas 14 mil personas reunidas en Expo Santa Fe, Limón García dijo que “tenemos que luchar por recuperar a la Ciudad de México, porque sí hay de otra”. “Nosotros sí somos diferentes a Morena. Queremos una Ciudad y una alcaldía donde las mujeres transiten seguras y en la que no sean agredidas por el hecho de ser mujeres”, dijo.

“¡Sí hay futuro!, porque no nos detuvieron en campaña, no nos detuvieron en la transición, no nos detuvieron cuando nos limitaron presupuestalmente, no nos han detenido con la persecución y el hostigamiento del que somos objeto. Tenemos claro de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¡Sí se puede y voy a entregarlo todo para lograrlo!”, enfatizó.

También invitó a la ciudadanía a frenar cualquier atentado contra la democracia, por lo que llamó a acudir a la marcha que se realizará el próximo 13 de noviembre en apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Un año de resultados

Limón García remarcó que se logró reducir 25% la incidencia de los delitos de alto impacto y 10% la percepción de inseguridad, además de que se reforzó e incrementó en 83% el estado de fuerza, pasando de 408 a 540 policías y de 35 a 81 patrullas, así como cuatro motocicletas.

La alcaldesa refirió que entre enero y agosto de 2022 se abrieron casi 700 negocios y se crearon más de 11 mil empleos, por lo que Álvaro Obregón es la cuarta alcaldía con más generación de empleos en la Ciudad.

También destacó que se reabrieron 24 estancias infantiles, con capacidad de atención de mil 68 niños, de los cuales hay 775 inscritos, nueve de ellos con alguna discapacidad. También que la alcaldía cuenta ya con 138 puntos violeta, espacios para el resguardo temporal de mujeres en situación de riesgo: tres en estancias infantiles, 16 en marcados y dos que están abiertos las 24 horas.

Acompañaron también a la edil los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano; los dirigentes locales del PAN, Andrés Atayde, y del PRD, Nora Arias, la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI), los diputados federales del PAN Santiago Creel, Margarita Zavala, Jorge Romero, Jorge Triana, Mariana Gómez del Campo y legisladores locales.