Se convocará a especialistas para investigar muerte de peces en Chapultepec: Sheinbaum  

Ante la muerte de peces en el Bosque de Chapultepec, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se van a convocar a especialistas para investigar la causa de la mortandad masiva de Tilapias, especies exóticas que viven en los lagos de Chapultepec.



"Vamos a convocar a especialistas del Instituto de Biología o de otros Institutos de la UNAM y otras instituciones para que nos digan exactamente qué está pasando. Podría ser también una sobrepoblación, es decir que hay varios factores que pudiera haber afectado", comentó en conferencia de prensa.



No encuentran causa

Sheinbaum dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Aguas (Sacmex) van a analizar la calidad del agua del lago, pero que hasta ahora no se ha encontrado algo que pudiera afectar, pero que los especialistas podrían decir qué factores estarían provocando la muerte de peces.



"Hubo un día que hubo una disminución en el lago y se atribuyó a eso, pero después tuvo el agua suficiente y de todas maneras se presentaron muertes de peces y en este momento se le pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y la directora del Bosque, porque han trabajado con la Comisión Nacional del Agua y el Sistema de Aguas para ver si hay algún problema en la calidad del agua, y hasta ahora no se ha encontrado".



La mandataria aclaró que esta misma semana estarían realizando un trabajo con especialistas, y que "parece" ya no están muriendo los peces.

