Sandra Cuevas entrega 800 tarjetas de apoyo económico a personas vulnerables en la Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, entregó este jueves a población vulnerable, tarjetas de apoyo económico procedentes de siete Programas Sociales que implementa en la demarcación.

En la explanada de la demarcación, la edil otorgó 800 tarjetas de manera simbólica de un total de 4 mil 564 beneficiarios que recibirán el apoyo y dejó en claro que no hay ningún liderazgo que pueda amenazar u obligar a los vecinos para que se les gestione algún programa social en la Alcaldía, ya que todos se otorgan de manera directa a los interesados. También invitó a la gente a no dejarse condicionar para acceder a los apoyos e hizo un llamado a invertirlo bien.

Los recursos corresponden a los programas:

Becas Deportivas, Apoyo Económico a Personas no Asalariadas que por motivo de secuelas de enfermedades crónico degenerativas no transmisibles y / o terminales que estén imposibilitadas de trabajar, y Jefas de Familia para la inclusión laboral. También al Programa Apoyo Económico para la Atención en materia de salud de las personas transexuales, transgénero, intersexuales y personas no binarias; de Apoyo Emergente para el reconocimiento de las personas cuidadoras; de Apoyo Económico para el combate al rezago educativo de las infancias indígenas y de la Brigada Alcaldía Cuauhtémoc.

aosr