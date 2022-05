Sandra Cuevas corta entrevista telefónica a Salvador García Soto

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, protagonizó una nueva polémica al tener un encontronazo con el periodista Salvador García Soto, cuando en su espacio periodístico decidió colgar durante una entrevista a través de una llamada telefónica.

El columnista de EL UNIVERSAL, Salvador García Soto se encontraba conduciendo el programa El Heraldo Media Group en el que entabló una entrevista con la alcadesa, cuando la cuestionó sobre las denuncias que diversos vecinos de la demarcación han hecho por ordenar a trabajadores borrar murales.

Lo anterior causó el disgusto de Sandra Cuevas, quien decidió dar por terminada la llamada y colgar la entrevista. Cabe mencionar que la alcaldesa también ha generado polémica en redes por el retiro de rótulos de puestos comerciales.

Tras dar a conocer el suceso, Cuevas Nieves se pronunció a través de redes sociales y aseguró que las cosas no fueron de esa manera.

"No fue así, le pregunté de forma respetuosa que cuál era la lista de todos los murales que supuestamente se han borrado, no me supo responder y comenzó a gritarme. Saludos, y perdón por ser la única alcaldía en no traer ACUERDO con Karla Olmos."

La alcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_, decidió colgarle al conductor @SGarciaSoto al ser cuestionada por ordenar borrar murales en la demarcaciónhttps://t.co/kT6caT66zK — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 24, 2022

Cuevas negó que haya mandado quitar murales y aseguró que los responsables de retirarlos ya fueron despedidos, además, que ella no se encontraba en el cargo.



