Salió hacia EU; dijo que llamaba, pero Antony no apareció

Metepec, Méx.— Hace cinco meses y 22 días que los familiares de Antony Louis Loza Chávez dejaron de tener comunicación con el joven de 33 años, que decidió viajar hacia Estados Unidos desde agosto de 2022, pero no llegó a su destino y tampoco se sabe sobre su paradero, relató su madre Nancy Lorena Chávez.

En entrevista, explicó que Antony se reuniría con su padre que reside en Estados Unidos, quería visitarlo pues tenía mucho tiempo de no verlo; sin embargo, lo único que sabe es que fue visto por última vez en la frontera de Chihuahua.

Dijo que a su hijo le negaron la Visa, por lo que decidió cruzar la frontera con ayuda de un coyote, y detalló que el 6 de agosto se comunicó con ella a las seis de la mañana para informarle que ya se iban, les habían adelantado el viaje. “Me dijo que en cuanto estuviera con su papá me llamaba, en unos cuatro o cinco días”.

Ese día llamó desde Ciudad Juárez, Chihuahua, estaba feliz y se escuchaba seguro sobre que lograría su objetivo, convencido de que en poco tiempo estaría cruzando la frontera para reunirse con su padre. Esa fue la última vez que lo escuchó, desde ese día ya no hubo comunicación con él y se le perdió la pista.

“Estoy segura de que si llegó a Ciudad Juárez él se comunicó con nosotros de un poblado que está un poco más adelante que se llama Ascensión y que de ahí iba a salir, pero ya no me dijo por donde se iba a ir”, comentó.

La familia esperó la llamada de Antony avisando que habría logrado cruzar la frontera y que ya estaba con su papá, pero no pasó. Desde entonces, inició el martirio de la familia, dijo la señora, pues no saben nada sobre su destino.

“Desde el día que esperé esa llamada, que nunca llegó, casi son seis meses que no sabemos nada, en febrero se cumple un semestre sin tener absolutamente alguna noticia suya, desde entonces el celular ha estado inactivo”, lamentó.

El 22 de noviembre, tras pedir ayuda a las autoridades, les proporcionaron un número teléfono para preguntar en el Consulado de Arizona, donde les contestaron y les aseguraron que el joven estaba detenido en Michigan, que había sido detenido por migración. Después, en días recientes les dijeron que no era cierto, que hubo un error.

“Dijeron que se habían equivocado, que no era él, a nosotros se nos hace muy raro porque ya tenían sus huellas y que todo concordaba, pero nos dijeron que no, que no era él”, añadió.

El sufrimiento no para, pues hay quienes se han aprovechado de estas circunstancias y les han hablado para amenazarlos, han tratado de extorsionarlos, les dicen que tienen secuestrado a Antony, pero nunca les dan pruebas sobre ello.

“Pido por favor que se apiaden de nosotros, que abran su corazón, estamos sufriendo mucho por no saber de Antony, si saben algo de él por favor no lucren con nosotros”, pidió la señora Nancy.

Por ello, solicitó ayuda de las autoridades estatales y federales, así como de la ciudadanía para que puedan encontrar a Antony, un hombre alegre, recordó.