La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en diversas líneas, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea B, varios usuarios reportaron que los trenes permanecían detenidos durante largo tiempo: “Línea B, estación Ecatepec con dirección a Buenavista, nos encontramos detenidos, ¿algún problema en la línea?, ya llevamos más de diez minutos aquí”, publicó un usuario en redes sociales; otro agregó: “Qué onda tío @MetroCDMX, con Línea B estamos detenidos en Múzquiz sin poder avanzar, ya vamos para 10 min. ¿Qué show ahora, quién se aventó?”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B, después de realizar una revisión en la zona de vías.”

Lee también ¿Los transportes Metro y Metrobús de la CDMX subirán de precio?

En la Línea 8, los pasajeros también reportaron demoras considerables y falta de trenes: “L8 sin trenes otra vez, ya 15 min esperando”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “A la Línea 8 ya deberían de ponerle 20 minutos. Han pasado 2 trenes en casi 40 minutos en la estación Cerro de la Estrella”.

El Metro respondió: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

En la Línea 2, usuarios señalaron retrasos desde primeras horas de la mañana: “Línea 2, salió de Chabacano, vamos a ver cuánto hace a Toreo”, publicó un pasajero; otros denunciaron que no podían ingresar a la estación Cuatro Caminos debido a la saturación: “No se puede ingresar a la estación Cuatro Caminos”, compartieron en redes sociales.

En la Línea 9 también se reportaron cierres prolongados y detenciones dentro de los trenes: “Cierres de más de 15 min, si pueden eviten la línea”, advirtió un usuario; otro agregó con molestia: “¿No abrirán sus gallineros de Línea 9? Ya estamos más de 10 min sin que nos abran las puertas.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL