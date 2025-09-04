Más Información

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron este jueves retrasos y saturación en la Línea 3 del Metro.

De acuerdo con el reporte del Metro, el paso de los trenes de la Línea 3 presentan un intervalo aproximado de seis minutos entre estaciones; sin embargo, en redes sociales los usuarios señalaron que los tiempos de espera son mayores.

A través de la red social X, pasajeros compartieron sus experiencias: “La Línea 3 va saturada y sin flujo de trenes”, escribió un usuario; otro señaló: “#L3 Dirección Indios Verdes, avance lento, 10 minutos por estación” y uno más comentó: “Mentira, llevo 30 minutos en dos estaciones de la Línea”.

En la Línea 9 se reporta lentitud, ya que los trenes hacen base en casi cada estación, con retrasos de al menos cinco minutos o más.

“Tomen precauciones la línea 9 esta lenta hace base en casi cada estación al menos 5 minutos o más de retraso” dijo un usuario vía x.

