Tras seis días de contingencia ambiental, prácticamente ininterrumpidos, la tarde de ayer, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la alerta en la Zona Metropolitana del Valle de México. El jueves 12 de febrero se activó la contingencia, misma que permaneció activa por casi 50 horas, hasta la noche del sábado 14.
Sin embargo, apenas 16 horas, se volvió a activar la fase 1 la tarde del domingo, misma que se mantuvo activa por 48 horas, hasta la tarde de este martes, sumando casi 100 horas de mala calidad del aire. Esta semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, urgió a acuerdos metropolitanos para disminuir la contaminación.
