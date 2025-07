El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que los restos óseos que fueron localizados en un predio ubicado en Paseo de la Reforma no. 159, en la colonia Guerrero, corresponden a remanentes de lo que fue el panteón de Santa Paula, que funcionó entre los siglos XVIII y XIX.

En un comunicado, el Instituto precisó que el pasado 11 de julio realizó una visita de verificación en la que se observaron algunos vestigios humanos en la tierra removida al interior del predio.

El titular de la Dirección de Salvamento Arqueológico, Salvador Pulido Méndez, señaló que esta información se sabe con exactitud debido a que, entre 2014 y 2015, se realizó una solicitud de visto bueno de obra, por lo que se implementó un trabajo de salvamento arqueológico en dos etapas, las cuales derivaron en la localización de 365 esqueletos completos.

Pulido Méndez adelantó que ya hay contacto con la empresa responsable de las obras en el predio, con el fin de organizar una nueva etapa de excavaciones y dar continuidad a los trabajos en las zonas que no se pudieron explorar en su momento, además de supervisar que durante la construcción no se dañen otros vestigios aún no localizados.

Peritos de la FGJ acuden a investigar sobre el hallazgo de restos óseos en un predio de Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 10 de julio de 2025. Foto: especial

“Durante las excavaciones que desarrollaremos esperamos encontrar otra vez vestigios históricos y arqueológicos, restos humanos en posición anatómica, junto con los implementos con los que fueron enterrados”, dijo.

El especialista destacó que se trata de un conjunto único que refleja una situación social de la Ciudad de México en un periodo determinado y en el que “hay restos óseos de mujeres y hombres de diferentes edades. Es decir, es un conjunto representativo de la población, y es justamente una de las características para que se trate como una colección”.

Durante las investigaciones también se encontró cerámica, la mayor parte de origen virreinal, así como prehispánica ya que, probablemente, dicho panteón se construyó sobre algún asentamiento prehispánico.

Peritos de la FGJ acudieron a investigar sobre el hallazgo de restos óseos en un predio de Paseo de la Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 10 de julio de 2025. Foto: especial

“Además, se localizaron algunos ataúdes, y acompañando a algunos restos óseos había cruces de metal, botones, hebillas y anillos de diferentes materiales. También se encontraron algunos de los ajuares con los que comúnmente se sepultaba a las personas en aquella época”, indicó.

El Panteón de Santa Paula funcionó entre 1786 y 1871, y fue uno de los primeros de carácter civil que se ocuparon en la Ciudad de México, luego de que, por muchos años, estos espacios estuvieran asociados a las iglesias, cuyos atrios y patios parroquiales servían para sepultar a los difuntos.

cr