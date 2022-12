Reportan coladera sin tapa con dos metros de profundidad junto a alcaldía de Atizapán de Zaragoza

Atizapán de zaragoza, Méx.- En la curva del boulevard Adolfo López Mateos y la calle La Piedad, a una cuadra del Palacio Municipal, hay una coladera sin tapa, donde hay riesgo de que caiga una persona a una profundidad de más de dos metros, señalaron vecinos.

“La gente pasa caminando, volteado que no venga un auto y no mira al piso y puede caer”, señaló Lorena, quien afirmó que reportaron la falta de la tapa el 30 de noviembre, “pero no han venido ni a poner un cono y eso que la comandancia está a una cuadra”.

EL UNIVERSAL pasó por el sitio y documentó el peligro no solo para personas que caminan por el lugar, sino también para vehículos que pueden atorar uno de sus neumáticos en el hoyo de la coladera sin tapa.

El riesgo es mayor durante la noche en que no se ve el hoyo de la coladera, lamentó Lorena, vecina de esta calle La Piedad, esquina con el boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia El Potrero, a una cuadra de la alcaldía.

“Si esto ocurre aquí junto a la presidencia municipal, no quiero imaginar que sucede en colonias alejadas”, aseveró Lorena.



