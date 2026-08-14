Naucalpan, Méx.— El mercado El Molinito se prepara para la puesta en marcha de la Línea 3 del Mexicable. El Gobierno municipal de Naucalpan comenzó trabajos de rehabilitación en el inmueble, donde las naves 1, 2 y 3 ya tienen nueva techumbre y pintura, pero todavía quedan áreas por atender, reconocen los comerciantes.

“Pásele, amiga, ¿qué le vendo? Pásele, güera”, es parte de los sonidos ambiente de este mercado que se combina con música mexicana que ponen locatarios, así como cantantes urbanos que se encuentran en la zona.

“Tenemos que seguir gestionando recursos para que el mercado se vea mejor”, dijo Salvador Hernández, integrante de la Mesa Directiva del mercado, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras la rehabilitación en tres de las seis naves, el representante de comerciantes dio a conocer que continúan las pláticas con el ayuntamiento para mejorar la infraestructura del mercado.

Durante años, la lluvia encontró paso por la techumbre del mercado El Molinito y el deterioro alcanzó parte de su infraestructura que lleva más de 60 años de pie.

“Somos la segunda generación de comerciantes. El mercado lleva más de 60 años y es parte de la historia de Naucalpan”, dice Salvador.

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De acuerdo con el reporte del Ayuntamiento, la primera parte de la intervención en el mercado consistió en la colocación de techumbre con láminas y mantenimiento de la herrería estructural.

Además de la rehabilitación de la capilla ubicada al interior del mercado, diseñada por el arquitecto Gustavo Hernández bajo una propuesta que retoma las líneas del paraboloide hiperbólico.

Ante la construcción de la estación El Molinito de la Línea 3 del Mexicable, el estacionamiento del mercado perdió parte de su superficie, por lo que los locatarios solicitaron al Gobierno municipal la construcción de un espacio de tres niveles para recuperar capacidad ante el flujo de usuarios que esperan con la operación del sistema.

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De acuerdo con los comerciantes, la obra ocupó más de 400 metros cuadrados del estacionamiento. Actualmente quedaron 35 espacios para vehículos.

La solicitud de los comerciantes a las autoridades es construir un estacionamiento con capacidad de 300 vehículos. La propuesta contempla tres niveles y la posibilidad de que uno sea subterráneo.

El mercado El Molinito cuenta con una superficie total de 3 mil 800 metros cuadrados, que incluye las seis naves comerciales así como el estacionamiento.

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Los locatarios estiman que entre 700 y 2 mil personas acuden cada día al mercado, donde cerca de 500 comercios ofrecen frutas, verduras, carnes, ropa, productos electrónicos y alimentos preparados.

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