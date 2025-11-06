Atizapán de Zaragoza, Méx.— Con el propósito de reducir el riesgo de deslaves y fortalecer la estabilidad del terreno en zonas vulnerables, el gobierno de Atizapán de Zaragoza puso en marcha la colocación de pasto vetiver, una planta con raíces de hasta 10 metros de profundidad que forma una barrera natural capaz de contener el suelo y evitar la erosión.

El director de Protección Civil, Héctor Elorriaga, informó que el proyecto se aplica en La Cañada, Tierra de Enmedio y Ex-Hacienda del Pedregal, donde el terreno presenta fallas por su inclinación y tipo de suelo. El pasto vetiver refuerza la tierra sin alterar la superficie ni afectar la vegetación existente.

La estrategia abarcará 20 comunidades del municipio y beneficiará a cerca de 100 viviendas, ubicadas principalmente en zonas con pendientes pronunciadas. “El objetivo consiste en dar estabilidad a los taludes y reducir el riesgo de derrumbes que puedan afectar a las familias”, explicó el funcionario.