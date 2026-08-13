Ecatepec, Méx.— Autoridades de los tres niveles de gobierno han recuperado 124 viviendas invadidas en las cuatro secciones del fraccionamiento Los Héroes, acciones que forman parte de una intervención conjunta que devolvió inmuebles a sus legítimos propietarios y restableció el control territorial en una zona antes dominada por grupos delictivos.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss dio a conocer el resultado durante la Mesa de Paz Comunitaria en la primera sección del fraccionamiento, donde explicó que la recuperación se logró el año pasado con respaldo federal, estatal y municipal.

Indicó que el fraccionamiento sirvió como centro de operación de organizaciones generadoras de violencia. Esas bandas delictivas despojaron a familias de sus hogares.

“Son 124 inmuebles recuperados en Los Héroes. Lo que hicieron fue en detrimento de la gente y la paz. Gobernaron los que actuaron contra la gente, pero ahora le toca al pueblo y trabajamos para que salgan adelante comunidades”, dijo.

En operativos previos, como el de septiembre de 2025 en la primera sección, fuerzas federales, estatales y municipales aseguraron 60 inmuebles vinculados al grupo de Los 300.

Para enero de 2026 se contabilizaron 172 inmuebles en las secciones de Los Héroes, de los cuales la mayoría se entregó a los propietarios originales y el resto permaneció bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

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El Operativo Restitución, en el que participaron la Marina, la Policía Municipal y agentes ministeriales, permitió la detención de integrantes de redes dedicadas al despojo en Ecatepec y otros municipios.

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