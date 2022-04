Reconocimiento al “golpazo”

Si alguien estuvo por demás activo estos días de asueto fue el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y es que mientras algunos se enfilaban a disfrutar de las vacaciones, él daba cuenta de sus visitas a los mandos de la policía en las 16 alcaldías. Y en esas estábamos cuando don Harfuch informó sobre la recuperación del inmueble de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico, lo que le valió reconocimientos y felicitaciones, incluso de algunos opositores como el abogado y exsenador Javier Lozano, quien calificó de “golpazo” el hecho; a través de sus redes sociales, aseguró que cuando hay “inteligencia, coordinación y determinación” se obtienen buenos resultados.

Ese apoyo sí se ve

En la víspera de la discusión por la reforma eléctrica, muy activos anduvieron los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, incluida la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum, pues ayer tuvo a bien recordar que ante la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, no faltó quien presumiera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como una empresa de clase mundial. A este mensaje se sumó el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien salió a aclarar que la reforma constitucional no busca conformar un monopolio estatal, pues se garantiza la participación de los privados en la generación eléctrica. Y ya encarrilados en el tema, los diputados locales de Morena no quisieron quedarse atrás en el apoyo, por lo que destinaron la tarde del sábado a destacar los beneficios de la reforma que habrá de discutirse hoy en la Cámara de Diputados.

¿Eres fotógrafo? Podrías ganarte un tinaco

El que anda muy activo en espectaculares y haciendo concursos es el dirigente del partido Verde Ecologista (PVEM) en el Edomex, José Alberto Couttolenc Buentello, y es que desde que perdió la elección para reelegirse como diputado no para, y ahora busca posicionarse a como dé lugar, incluso, convocando a concursos de fotografía profesional, que tendrán como recompensa para el primer lugar… ¡un tinaco! Y aunque en premios, al parecer no destina muchos recursos, en lo que sí ha invertido es en su imagen, pues por toda la entidad hay espectaculares con su rostro. Aunque parece que no busca ser candidato a gobernador, sí quiere seguir en la escena política, pues los votos lo han llevado a conservar tres diputaciones, además de algunos ayuntamientos y eso es lo que busca negociar rumbo a la elección en 2023.