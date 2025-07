Declarar como árboles patrimoniales a algunos ejemplares de la Ciudad de México por su valor histórico, ambiental o cultural es una iniciativa “inteligente” que podría ayudar a recuperar su valor como esculturas vivas y motivar a la ciudadanía a involucrarse en su cuidado y protección, coinciden expertos.

“Lo que no se conoce no se cuida”, advierte Ivonne Olalde Omaña, del Instituto de Biología de la UNAM, por lo que señala que convocar a que la gente los reconozca es darles la importancia de que no son sólo parte del mobiliario urbano, sino que son organismos vivos que representan una parte de la historia de esta ciudad y de su vegetación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta en árboles y plantas nativas considera que es importante reconocer en este listado sobre todo a árboles nativos, pues señala que el laurel de la India al que habitantes de la alcaldía Benito Juárez nombraron Laureano —y que está incluido en la lista de 12 árboles que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) nombró patrimoniales— no es una especie mexicana.

Lee también: Activan alerta naranja por fuertes lluvias en la CDMX; estas son las alcaldías afectadas

“Siempre decimos que México es un país megadiverso y debemos cuidar las cosas que se dan de manera natural aquí. Eso es importante. Si ya estamos reconociendo individuos que tengan historia, importancia cultural, etcétera, qué mejor que sean organismos nativos. Yo creo que esto se va a ir un poquito por votación, porque, por ejemplo, este árbol del que se hizo mucho ruido últimamente, que llamaron Laureano, un ficus laurel de la India que está en Benito Juárez, me parece que es una especie que no es mexicana. Qué bien que la ciudadanía tome partido para protegerlo, pero es una especie no nativa”.

Saúl Alcántara, especialista en arquitectura del paisaje de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que esta declaratoria, por ejemplo, en el caso del ahuehuete de Santa Catarina (Azcapotzalco) es “verdaderamente emblemática” por la historia del propio ejemplar y su trascendencia para este punto de la ciudad.

Dice que tras la declaratoria será necesario hacer una intervención en cada árbol y revisar qué requieren para garantizar su protección.

Lee también: Por construcción, prevén talar 97 árboles en Torreón, Coahuila

El ahuehuete de Santa Catarina “requiere podas, tiene muérdago, habrá que quitarle ese arriate que tiene horrible ahí, porque está creando raíces ahorcadoras, crear pavimentos permeables, para que puedan tener calidad de vida las raíces. Sus raíces son dos tipos: una que sostiene el árbol y otra que son superficiales, digamos, pero que captan el oxígeno, el agua, los nutrientes; ahorita están confinadas esas raíces. Creo que después de la declaratoria debe haber esta restauración fitosanitaria de este árbol”, subraya.

Rescatar estos árboles, indica Alcántara, no implica presupuestos de más de 150 o 200 mil pesos.

Cuenta que con los antiguos mexicanos, antes de la llegada de los españoles, los árboles eran seres humanos y cuando los cortaban sufrían, lloraban, pues tienen alma y espíritu; son conocimientos ancestrales, muchos de los cuales quedaron asentados en documentos como el Códice Florentino.

Lee también: Podan árboles en la unidad habitacional SCOP en Narvarte

Greta Alcántara, especialista en jardines urbanos quien realiza una maestría en diseño, conservación y planificación de paisajes y jardines, considera esta declaratoria de árboles una iniciativa inteligente, que recupera su valor como esculturas vivas.

“Esto permite que trascienda el conocimiento en generaciones; de esa forma, por ejemplo, declarando un árbol con esta calidad monumental, muchas generaciones, nuestros hijos, nietos, bisnietos van a poder saber lo que es este árbol, cuál es su historia, cuántos años tiene”, señala.

Ambos expertos mencionan que en la Ciudad de México hay algunos otros árboles que podrían entrar en esta declaratoria, como ejemplares del parque de Los Olivos, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac; los fresnos localizados en Francisco Sosa, el Árbol de las Manitas de Palacio Nacional o los ahuejotes de los barrios de San Gregorio Atlapulco San Luis Tlaxialtemalco.

Lee también: FOTOS: Reverdece Cerro de la Estrella; plantan 16 mil árboles y plantas de especies nativas

La convocatoria para nominar más árboles patrimoniales de la Ciudad de México sigue abierta a través de la página de la Secretaría del Medio Ambiente.