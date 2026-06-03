El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer, en un periodo extraordinario de sesiones, un dictamen para reconocer que el cableado muerto o en desuso es un problema de protección civil.

En sede alterna debido al plantón de la CNTE, los legisladores avalaron cambios a las leyes de Desarrollo Urbano y de Protección Civil para que el cableado abandonado sea reconocido como un riesgo de protección civil, lo que obligaría a las autoridades a identificarlo, evaluarlo con un dictamen técnico y retirarlo de forma permanente.

La diputada de Morena Cecilia Vadillo destacó que, de acuerdo con el Colegio de Urbanistas de México, en la Ciudad hay 19 mil toneladas de cables en desuso, es decir, 65% del cableado que cuelga en las calles de la capital es basura.

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