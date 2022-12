“Quiero que nos dé fortaleza para seguir”

Desde agradecer por haber sobrevivido a un secuestro, hasta pedir para que mejore la situación en Haití y que no regrese el Covid-19, es el mosaico de oraciones que motivó a más de 11 millones de peregrinos que acudieron este 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe.

A las puertas del templo mariano, una mujer con rosario en mano y llorando, llegó para dar gracias por su vida a la morenita. Ella es de Colombia, y este año fue secuestrada por 12 días.

“Nunca lo denuncié, porque me pueden matar”. Asegura que fue salvada por la Virgen de Guadalupe. “Es algo que jamás se me va a olvidar, pero sé que ella me salvó y se la debo”, comentó la mujer que pidió omitir su nombre por seguridad.

Otras que acudieron fueron Carmela y Rose Marie, hermanas de origen haitiano, que viven en Nueva York, pero procuran venir a México cada 12 de diciembre por dos motivos: pedir protección para su país natal y vivir la devoción.

Frente al atrio, a unos metros del padre, Juana Piña rezó casi una hora para pedir que su enfermedad del corazón mejore y agradecer por la salud de su hija Martina, quien fue operada este año por dos tumores en el cerebro: “Le abrieron la cabeza y en la operación perdió su ojo, pero estamos las dos aquí para darle gracias por habernos ayudado”.

Alma Guadalupe visitó la Basílica, desde Chalco, con la foto de su madre Martha en brazos. Ellas venían cada año para darle gracias a la Virgen, pero Martha murió de Covid, y ahora, la principal petición de Alma y su familia es que esta enfermedad no regresé. “Quiero que nos dé la fortaleza para seguir sin ella”.