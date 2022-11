"Qué vergüenza echarle la culpa a su patrona" piden a alcalde de Iztacalco asuma su responsabilidad tras muerte de jóvenes en coladera

Diputados locales del PAN, de Asociación Parlamentaria Ciudadana y el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero chocaron en acusaciones por las jóvenes que murieron al caer en una coladera sin tapa. El edil refirió que la atención de vialidades primarias corresponde al Gobierno de la Ciudad, además de que desde el primer momento la demarcación ha tenido contacto con los familiares de las jóvenes.

Durante la Mesa de Trabajo para el Análisis del Paquete Económico 2023, los diputados del PAN pidieron al alcalde no evadir responsabilidades sobre la causa de la muerte de las jóvenes Sofía y Esmeralda.

“Nos solidarizamos con la familia y con la madre de las dos jovencitas que murieron en la coladera, porque más allá de que haya ocurrido en una avenida central, mi querido alcalde a usted le compete el trabajo en sinergia con el gobierno de la ciudad y dado que es hijo de la cuarta transformación estas cosas no deberían de pasar en una alcaldía como la suya”, dijo la panista Ana Villagrán.

La diputada de Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez destacó, “quisiera saber, ¿por qué no le han brindado ningún tipo de apoyo a la mamá de las niñas que perdieron la vida en la alcantarilla? ¿Que será el servidor público que tendrá que pagar por esta negligencia, cuáles son las actuaciones que se han llevado a cabo?”.

En tanto, el panista Diego Garrido, en la segunda ronda de preguntas y respuestas, también cuestionó al edil, “(…) seguirán ocurrido tragedias como ya se ha referido de las tristemente hermanas, que cayeron en una coladera y se lo vamos a estar recordando, alcalde, porque es su responsabilidad, no de SACMEX, ni de la jefa de gobierno como públicamente lo ha dicho. Qué vergüenza, que tenga que echarle la culpa a su patrona o al gobierno del que usted pertenece y no asumir su responsabilidad”.

En su oportunidad, el Alcalde de Iztacalco respondió al recalcar que las vialidades primarias le corresponde atenderlas al gobierno capitalino, mientras que las secundarias a su demarcación. “Lo que ha dicho la diputada Daniela Álvarez, y luego lo que ha dicho el diputado en un tono, y en una forma que yo diría francamente carroñera. Se supone que debería de conocer, los diputados, sobre todo de oposición que muestran un desconocimiento, pero todo, absolutamente todo lo que pasa en vialidades primarias de la ciudad es responsabilidad del gobierno de la ciudad desde siempre, no de ahora, desde toda la vida. Como hay partidos que nunca han gobernado ni gobernaran la ciudad, pues no saben”.

“Todo lo que pasa en las vialidades secundarias de las alcaldías es responsabilidad de las alcaldías ¿Está claro?, espero que sí”, aseguró Quintero.

“Por cierto, sí nos acercamos nosotros, con la familia de las dos personas que perdieron la vida en la coladera. Desde el primer día tenemos contacto junto con la fiscalía de Iztacalco, pregunte usted, porque si no solo se ver cómo tratar de usar un hecho muy triste, doloroso, con una visión política que no rinde en Iztacalco. Aquí ya les gané 17.5 puntos de diferencia y les vamos a volver a ganar, de eso no tengan la menor duda”.



