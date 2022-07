"¿A qué le tienen miedo?", dice Sheinbaum a oposición tras críticas por presuntos actos de campaña

¿A qué le tienen miedo?, dijo la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre que la oposición asegura que no la dejará llegar a ser candidata a la presidencia rumbo al 2024.

Lo anterior se debe a la serie de denuncias que la oposición, principalmente el Partido Acción Nacional en la capital, ha interpuesto por presuntos actos anticipados de campaña.

"No sé a qué le tengan miedo, porque nosotros no hemos violado ninguna ley, entonces no sé por qué tengan tanto temor”, cuestionó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, la mandataria descartó interponer alguna denuncia por Violencia Política de Género al considerar que en estos momentos se está enfocando en gobernar y cumplir con sus obligaciones al frente de la capital del país.

“La gente está contenta por lo que estamos haciendo en la ciudad. Es muy importante lo que se presentó hoy porque junio es un mes histórico en la disminución de los homicidios, es el más bajo desde hace muchos años y seguimos trabajando”, indicó la mandataria.

