El programa Hoy No Circula aplica doble en la Ciudad de México y el Estado de México este jueves 22 de abril para los automovilistas cuyo vehículos tengan holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula este conformada sólo por letras.

Dichos autos deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

También aplica para los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”, las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Autos exentos del doble Hoy No Circula por contingencia ambiental

Los vehículos exentos son:

* Aquellos que porten holograma “E”, “00” o “0” cualquiera que sea su uso (salvo unidades de reparto de gas licuado de petróleo), vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

*Los vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo, siempre y cuando porten el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo, vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o matrícula para personas con discapacidad.

*Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes, vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y distribución de combustibles (excepto distribución de gas licuado de petróleo).

* Los vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente, vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto, transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)



¿Por qué hay contingencia este 22 de abril 2021?

La aplicación del doble Hoy No Circula se debe a que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó contingencia ambiental por altas concentraciones de Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a que a las 18:00 horas de este miércoles se registró un valor máximo de ozono de 160 ppb en la estación de monitoreo Tultitlán, ubicada en el Estado de México.

Lo anterior como consecuencia de la intensa radiación solar y poca nubosidad que propicia la formación de ozono. Además, el viento no presentó una dirección definida favoreciendo el estancamiento y la acumulación del contaminante.

Medidas adicionales por contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis hizo un llamado a la aplicación inmediata de las siguientes medidas con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y, con ello, reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y con ello reducir la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana.

Las medidas consisten en evitar hacer ejercicio o actividades vigorosas en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas, mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Así como facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes, evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes, recargar gasolina después de las 18:00 horas y no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico, educir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa, realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

En tanto, las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan procesos que generen precursores de ozono, reducirán el 20% de sus emisiones de precursores de ozono, además deberán suspender las actividades de mantenimiento, limpieza y desengrase que generen emisiones fugitivas de COV.

La Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75% de capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.

