El Gobierno de la Ciudad de México propuso destinar 9 mil millones de pesos para la Secretaría de Vivienda en 2026, de los cuales más de 4 mil millones serían para el programa Vivienda el Conjunto.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos capitalino de 2025, el monto que se propuso para el siguiente año es el mismo que este.

El año pasado tuvo un incremento de 88.9% respecto al del pasado, cuando fue de casi 5 mil millones de pesos.

“La política pública de vivienda es una prioridad del Gobierno capitalino. En 2026 se ejecutarán nuevas acciones de construcción y acceso a vivienda con un presupuesto de 9 mil millones de pesos, con el fin de continuar ampliando la oferta habitacional en beneficio de las y los capitalinos”, señala la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos local que entregó este viernes al Congreso de la Ciudad de México.

La dependencia indica que para el programa Vivienda en Conjunto se llevaría a cabo una inversión de 4 millones 213 millones de pesos.

Mientras que para Mejoramiento de Vivienda se contaría con una inversión de 2 mil 797 millones de pesos.

En el documento, la secretaría detalla que, con una inversión de más mil 432 millones de pesos, se daría continuidad al programa Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales en sus ejes de transformación con unidad, rehabilitación con unidad y bienestar con unidad.

Explica que la Secretaría de Vivienda centralizará las políticas habitacionales y coordinará los programas de suelo, desarrollo urbano y vivienda social, “asegurando la integralidad de la planeación y la justicia territorial”.

La dependencia comenta que esto, a “fin reducir el desequilibrio entre la oferta y demanda de vivienda que ha presionado los precios de los alquileres al alza, bajo una visión de inclusión y arraigo territorial”.