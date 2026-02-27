Cuautitlán, Méx.— Por la falta de insumos para tratamientos de hemodiálisis, un grupo de aproximadamente 50 personas, entre pacientes y sus familiares, se manifestaron frente al Hospital José Vicente Villada, para exigir soluciones, pues, acusaron, suman 4 días sin la atención y temen se compliquen sus enfermedades.

Los manifestantes mostraron pancartas en las que señalaron que en el espacio hospitalario de carácter estatal no cuenta con los insumos para realizar los tratamientos, debido a una presunta falta de pago para una empresa privada que provee los materiales.

Esteban Montes de Oca, de 61 años, paciente de hemodiálisis, explicó que el hospital es quien presta el servicio y los suministros llegan a través de una empresa privada, a la que no le han pagado las autoridades de Salud, según lo informado por personal de dicha institución.

“Si no recibo el tratamiento las toxinas quedan en la sangre y en la medida que la gente siga teniendo las toxinas en la sangre, pues se puede morir”, señaló Esteban quien protestó.