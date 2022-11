Proponen sanciones por pasear perros sin correa en CDMX

Martín Padilla, diputado local de Morena, presentó una iniciativa para sancionar con multas, arresto o trabajo comunitario a los dueños de perros que los paseen sin correa.

Su propuesta busca reformar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para considerar como infracción contra la tranquilidad de las personas, la omisión por parte de propietarios o encargados de un perro de colocarle una correa al transitar por la vía pública.



La iniciativa prevé una multa equivalente de una a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (96.22 a 962.2 pesos), arresto de seis a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad de tres a seis horas, para los dueños de los perros que los paseen sin correa por las calles.

Lee también: VIDEO: Anciano se defiende con palo de golf ante agresión de tres conductores en CDMX

En su exposición de motivos precisó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), se estima que en el 35% de los hogares capitalinos hay un perro como animal de compañía, lo que representa alrededor de un millón de mascotas que requieren de atención y cuidados en la capital del país.



Por lo anterior, consideró importante que las personas propietarias, poseedoras o encargadas de un perro utilicen correa al pasearlos en la calle, pues se corren diferentes riesgos que pueden traer consecuencias, de las cuales alguien debe asumir su responsabilidad.

De acuerdo con los especialistas, no hay forma de garantizar la seguridad de un perro mientras no lleve correa.



Lee también: Azotaron a Fredy contra la pared porque “no dejaba de molestar"

Asimismo, no es posible predecir su comportamiento, toda vez que siempre existirá la posibilidad de que sus instintos o deseos le lleven por caminos inciertos o peligrosos.



“Cuando los perros están en la vía pública sin correa, existe la posibilidad de que un golpe repentino, un animal inesperado, un objeto o algo más pueda asustar, alterar o dañar a estos, por lo que no solo el perro está expuesto al riesgo cuando no lleva correa, sino también otros perros y otras personas, incluidas niñas y niños, quienes pueden resultar heridos o marcados emocionalmente por un incidente con un perro sin correa en la vía pública”, precisó.

Apuntó que la iniciativa enfatiza las responsabilidades que se adquieren al hacerse cargo de un perro y establece sanciones acordes para las personas que no pasean a sus perros con correa en la vía pública, con el objetivo principal de prevenir situaciones o accidentes que dañen la integridad de otras personas y de los mismos perros.



Finalmente, comentó que la Iniciativa no incluye aquellas zonas o parques adaptados exclusivamente para perros en las 16 alcaldías y en los cuales, pueden interactuar los perros sin necesidad de correa.

Lee también: "Serás descansado por toda la temporada"; comerciantes de Tepito denuncian que son obligados a acudir a marcha de AMLO

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

asf/cls