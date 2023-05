El pasado 27 de mayo de 2022, Gonzalo Fermín Madrazo Bolívar, apoderado legal de la inmobiliaria San Eduardo S.A. de C.V., empresa propietaria de La Hacienda de los Morales, entregó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) Polanco para que le autoricen el cambio de uso de suelo a este lugar ubicado en la calle Juan Vázquez de Mella número 525, colonia Polanco I.

Esta propuesta busca incrementar al doble la densidad habitacional en el predio y pasar de cinco a seis niveles de construcción, edificar un hotel y viviendas de 75 metros cuadrados (m2) y ya no de 150, como actualmente ocurre, para pasar de 297 a 594.

La iniciativa refiere que la limitante establecida en el programa de construir viviendas con mínimo de superficie de 150 metros cuadrados y el alto valor catastral de los predios ubicados dentro de la demarcación repercute en forma significativa en el valor de adquisición de cada vivienda.

Leer también: Tabe rechaza tres solicitudes del Congreso de la CDMX para cambio de uso de suelo

“Es por ello que con esta propuesta se sugiere la reactivación económica de la zona mediante la construcción de viviendas con una superficie mínima de 75 metros cuadrados, lo que permitirá que más personas puedan adquirir un bien inmueble a un menor costo y formar un patrimonio familiar”, se precisa.

Y se añade: “La zona donde está ubicada la Hacienda es un polo de desarrollo económico debido a que concentra diversos negocios y oficinas, por lo tanto, al tener la posibilidad de contar con un servicio de hotel es un medio de reactivación económica de la zona y disminuye el desplazamiento de las personas”.

El documento recalca que se busca construir un nivel más para no dañar las zonas que el INAH tiene catalogadas: el Casco de la Hacienda, el Molino y el Puente de Piedra.

“Al predio donde se ubica la Hacienda de los Morales, desde 1967, se le ha dado un uso preponderantemente comercial como sede de diversos establecimientos mercantiles sin destinar los espacios para usos habitacionales. Es por ello que se pretende modificar el programa que permita construir viviendas con una superficie mínima de 75 m2; se permita un nivel adicional de cinco a seis niveles para no construir encima de las partes catalogadas por INAH… y cambiar el uso de suites por el de hotel para proporcionar una oferta turística en un inmueble con una construcción de más de 200 años de antigüedad”, se argumenta.

Surge oposición

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, comenta que aumentar el nivel de construcción, duplicar el número de viviendas y construir un hotel va en contra del PPDU de Polanco. Por ello, mandó la semana pasada una opinión negativa para dicho cambio de uso de suelo.

Confía en que los diputados locales cumplan con la ley en la materia, la cual señala que no se pueden cambiar los usos de suelo que afecten los planes parciales de desarrollo, como el de Polanco. Subraya que la Hacienda de los Morales es un inmueble catalogado, por la cual debe protegerse: “Yo no estoy en contra de que haya desarrollo, yo estoy en contra de que se modifique el plan parcial arbitrariamente y afectando a los vecinos”, advierte.

Destaca que mientras no haya un programa de ordenamiento territorial nuevo, llevar a cabo cambios aislados de uso de suelo “no es lo correcto”.

Mari Tere Ruiz, directora de la Voz de Polanco, puntualiza que esta propuesta está muy mal elaborada y que la zona de Polanco no puede recibir un hotel, pues no es una zona turística y ya se encuentra saturada. En este sentido, confía en que el Congreso no autorice este cambio de uso de suelo y que se escuche la voz de los vecinos y la alcaldía.

“Un hotel implica mayor impacto de lo normal que una vivienda, entonces no se le ve viabilidad al proyecto, entonces por eso los mismos vecinos de la zona se pronunciaron en contra del cambio de uso de suelo. Además, sí está siendo un tema lo del agua, incluso muchas personas han tenido que pedir pipas. También en las inmediaciones de Periférico se hicieron edificios de 12 niveles de oficinas, entonces no hay modo, sino no habría manera de moverse en ese punto de Polanco”, abunda Ruiz.

Leer también: Morena lleva 33 denuncias ante IEEM contra Del Moral