PRI propone que regrese Fondo de Capitalidad a la CDMX y se destine para el Metro

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo, presentado por la diputada local del PRI Tania Larios, para solicitar al Congreso de la Unión que regrese el Fondo de Capitalidad a la Ciudad, y que este monto se destine para la revisión y mantenimiento del Sistema Colectivo de Transporte (STC) Metro.

Al argumentar su propuesta, la legisladora señaló que de 2019 a 2022 se han registrado 431 accidentes en el Metro, siendo las líneas 2 y 3 donde se concentran el 70% de estos.

Añadió que es innegable que la infraestructura del Metro (rieles, estaciones, trenes, sistema eléctrico, etc.) no se encuentran en condiciones óptimas que permitan un uso confiable y seguro no solo para los usuarios, sino también para los mismos trabajadores.

Mencionó que la falta de mantenimiento a la infraestructura no corresponde en su totalidad a una falta de profesionalización u omisiones de los trabajadores y operadores del Metro, sino a que los recursos destinados no responden a las necesidades reales respecto a la situación actual del Metro.

Larios Pérez dijo que, de acuerdo con datos proporcionados por el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo Metro, siete de cada 10 trenes (42% de la totalidad) que circulan en las líneas requieren mantenimiento de urgencia, causado por el desgaste acumulado por exceso de kilometraje.

Por ello, enfatizó, se debe de priorizar la inversión en el Metro de la Ciudad, que fomente la innovación tecnológica y el aumento de medidas de seguridad y confiabilidad que permitan llegar seguros a sus destinos a los cuatro millones de usuarios que diariamente ocupan este sistema de movilidad.

Recordó también que a partir de 2014 se creó el Fondo de Capitalidad, derivado de una propuesta del Gobierno de la Ciudad de México, para que un monto de recursos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, específicamente del Ramo General 23 (Provisiones Salariales y Económicas), se destinen específicamente a la Ciudad de México como respuesta la condición de capital del país y sede de los poderes de la Unión, lo que genera un gasto extraordinario para la Ciudad.

En ese sentido, consideró urgente el regreso del Fondo de Capitalidad para invertirlo en el mantenimiento de las líneas del Metro, ya que no ha sido contemplado a partir del 2019 y ahora se necesita para el STC.

Secretaría de Administración y Finanzas debe informar sobre presupuesto de Metro no ejercido

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá informar sobre el presupuesto no ejercido en el Metro de 2019 a 2022.

Lo anterior lo determinó el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX) al analizar un recurso de revisión.

Una persona solicitó conocer a cuánto ascendió el subejercicio del Metro en los años fiscales de 2019 a 2022, y a qué partidas fueron reasignados los montos no ejercidos, a lo que Finanzas manifestó su incompetencia sobre la información correspondiente a la reasignación de montos no ejercidos, ya que esta es competencia del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

En su ponencia, la comisionada ciudadana María del Carmen Nava recordó que el artículo 80 de la Ley de Austeridad de la Ciudad de México señala que las unidades responsables del gasto, que por cualquier motivo conserven recursos que no hayan sido devengados, los deben enterarán a la Secretaría de Finanzas.

“Concluyéndose que el sujeto obligado sí deviene competente para atender el requerimiento, es decir, para dar respuesta respecto al destino que se le dio a los montos que el Sistema de Transporte Colectivo regresó por concepto de montos no devengados”, precisa la ponencia.

La secretaría de Finanzas dispondrá de 10 días para dar cumplimiento a esta sentencia y responder al particular.

